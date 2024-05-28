Российский бренд KSENIA KNYAZEVA представил летнюю коллекцию одежды

“Весь мир – театр”, – отметил еще несколько столетий назад мудрый Шекспир. “Что наша жизнь? Игра!” – вторит британцу русская оперная классика. С мэтрами мировой культуры согласна и российский дизайнер Ксения Князева, основательница одноименного модного бренда.

© KSENIA KNYAZEVA

Ксения Князева изящно играет на контрастах: образы бренда соединяют в себе целомудренность и чувственность, утонченность и дерзость. Летняя коллекция KSENIA KNYAZEVA 2024 вдохновлена романтичной эстетикой 1970-х.

У стиля нет возраста, уверена Ксения. Ее конек – неординарные и яркие образы с характером. Дизайнер уделяет внимание ультрамодным подиумным трендам и при этом оставляет простор для творчества и проявление собственной индивидуальности.

Летящие силуэты, струящиеся линии платья-комбинации, которое остается на пике популярности уже не один сезон, изначально подарили нам именно семидесятые, эпоха свободы, богемного шика и эклектики. Сексуальные, невесомые, подчеркнуто женственные платья – хит нынешнего лета.

Родом из 70-х и оборки, складки и плиссе. В летней коллекции KSENIA KNYAZEVA полупрозрачные плиссированная юбка-брюки актуальных бежево-сливочных оттенков отдают дань транспарентности, но приглушают ее, оставляя простор для фантазии. В сочетании с лаконичным черным жилетом без рукавов – элегантная интерпретация стиля balletcore. Для более смелых – прозрачные кружевные блузы и юбки с флористическим узором.

Магниты для тех, кто всегда бронирует столик в центре ресторана, приобретает билеты в первый ряд и не упускает возможности оказаться в свете софитов – красная клетчатая рубашка на поясе и платья с анималистичным принтом. Светло-серый oversize костюм с красным элементом в виде развязанного галстука смотрится эффектно в сочетании с белой футболкой с надписью.

В фаворе у Ксении этим летом и полоска, еще один тренд сезона и вечная любимица французов. Свободные лонгсливы и футболки (в том числе модные этим летом поло) в голубую или серую полоску – комфортная девичья вариация на тему тельняшки.

Образы летней коллекции можно сравнить с конструктивными театральными декорациями: их легко и с удовольствием обыгрываешь снова и снова на разный лад.

Кстати, в столичных бутиках бренда консультантов заменили практикующие стилисты. Отличный шанс не просто обновить летний гардероб, но и взглянуть на себя в новом ракурсе!