Дерматолог-косметолог прокомментировал внешность Алены Апиной

Певица Алена Апина постоянно выкладывает в соцсетях рассказы о том, как она ухаживает за собой. Однако поклонники постоянно хейтят артистку и обвиняют в том, что при все этом выглядит она просто ужасно и что у нее «перекошенное лицо». Сайт «Страсти» попросил известного пластического хирурга, врача дерматолога-косметолога Мадину Байрамукову прокомментировать внешность Алены Апиной. Стала ли она выглядеть лучше после всех многочисленных процедур? И все-таки негативные последствия перевешивают?

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«Во-первых, давайте сделаем скидку на возраст. А Алена Апина — совсем не юная девушка. Во-вторых, нужно понимать: косметология и пластическая хирургия хороши, когда все делается вовремя и делается дозированно. В случае с Апиной момент был, скорее всего, упущен, какие-то необходимые меры вовремя не предпринимались. А теперь она сделала все и сразу, и учитывая возраст и снижение регенеративных функций, у нее, скорее всего, просто затянулось восстановление», —

Эксперт отметила, что результаты операции можно было оценить только спустя какое-то время: минимум – шесть месяцев, а то и полтора-два года. Поэтому говорить сейчас о результатах вмешательств, конечно, преждевременно. Мадина заметила некоторую «одутловатость». Она точно не знает, с чем это связано, но предполагает, что, возможно, певица принимает каике-то препараты, или таким образом проходит реабилитация.

«Теперь касаемо симметрии лица. Если смотреть ее ранние видеозаписи, лицо у нее всегда было слегка ассиметрично - за счет ассиметричной мимики лица. Также я еще обратила внимание на то, что во время разговора мимика у Апиной в периоральной области достаточно скованная. И в кожной части верхней губы - между красной каймой губ и ноздрями - при разговоре появляется некий объем. Такое объем обычно характерен для пациентов, которые когда-то увеличивали губу, и филлер ушел под мышцу. Конечно, если этот филлер был на основе гиалуроновой кислоты, то такая проблема легко решается. Но по косвенным признакам можно предположить, что Апиной был введен биополимерный гель, который мигрировал за пределы красной каймы губ и вызвал фиброз. Из-за чего мы и наблюдаем такое вот сильное выпирание при разговоре и из-за этого может усугубляться асимметрия», —

Ранее пластический хирург Мадина Байрамукова назвала причины плохого внешнего вида певицы Татьяны Овсиенко.