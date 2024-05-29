Дизайнер рассказала, какие цвета будут в моде этим летом

Чтобы образ был актуальным в этом сезоне, нужно не только выбрать правильный фасон, но и обратить внимание на цвет одежды. То, что было трендом год назад, сегодня уже устарело. Дизайнер Наталья Шумиловская, основатель бренда одежды Shumi, рассказала, какие оттенки будут в моде предстоящим летом.

По её словам, бежевый нюд — это беспроигрышный вариант для базового летнего гардероба. Он элегантный, женственный и универсальный, подходит всем женщинам и девушкам.

Чтобы сделать образ ярче, можно добавить акцентные детали, например, красную лаковую сумочку, туфли в насыщенной шоколадной гамме или зелёный пояс.

Если вы выбираете одежду в цвете «апельсиновый лимонад», то лучше ориентироваться на лаконичные и простые силуэты, потому что сам по себе этот оттенок уже яркий акцент. Чтобы смягчить его энергичность, можно использовать соседство с классическим коричневым цветом, отметила эксперт в беседе с «Секретом фирмы».

«Пыльная зелень» — это оттенок для тех, кто любит мягкие и приглушённые тона. Образ с таким цветом получается очень женственным и утончённым, особенно если использован шёлк или кашемир.

Яркий розовый цвет тоже может быть актуальным в этом сезоне. Не стоит бояться, что в нём вы будете выглядеть несерьёзно. Открытая демонстрация своей женственности и в чём-то небольшой легкомысленности — один из актуальных трендов в модном мире.

Чтобы составить интересный образ в розовом цвете, не обязательно облачаться в платья и расклёшенные юбки. Можно надеть лёгкий брючный костюм ярко-розового цвета, и на любом праздничном мероприятии вы сразу же произведёте фурор.

Белый цвет находится вне времени и особенно актуален летом, когда мы стремимся выглядеть максимально легко и свежо. Палитра может быть самая разная — от белоснежного с голубоватым подтоном до молочного с тёплыми нотками. Смело ориентируйтесь на свои личные предпочтения и сочетайте разные оттенки белого на различных фактурах. Этот приём позволит сделать ваш образ более глубоким и объёмным, заключила Шумиловская.