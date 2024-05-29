Валерия похвасталась идеальным телом в прозрачном наряде

Валерия всегда находится в идеальной форме на радость поклонникам и на зависть недоброжелателям. Новым пляжным снимком в смелом наряде знаменитость поделилась в социальных сетях, подтверждая тем самым — к лету она готова.

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Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин и его жена, певица Валерия, второй раз за май уехали из России в Турцию. Но не отдыхать, а работать. И пока до концерта оставалось свободное время, звездная пара отлично провела его на пляже, схожие снимки откуда они опубликовали в социальных сетях.

В кадре Валерия позировала с комфортом разместившись на мягкой скамье под навесом пляжной беседки. На артистке был раздельный синий купальник и ажурное мини-платье, сквозь которое с легкостью можно было рассмотреть ее фигуру.

А фигура у 56-летней Валерии, надо отметить, восхитительная. И это не удивительно, ведь певица часами занимается в тренажерном зале и даже во время гастролей соблюдает строгий режим. Ее супруг часто говорит, что упрямство жены в вопросах диеты и спорта иногда его даже немного пугает. Однако такой результат говорит сам за себя.