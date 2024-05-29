Актриса Наталья Рудова выложила видео в бикини на отдыхе

Актриса Наталья Рудова показала, как выглядит ее фигура в купальнике. Знаменитость опубликовала видео в Instagram.

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Недавно 40-летняя Наталья Рудова отправилась на отдых в Турцию. Несмотря на то, что актриса сейчас находится в отпуске, она продолжает общаться с подписчиками. На новом видео звезда сериала "Универ" была запечатлена в крошечном бикини коричневого цвета и черных солнцезащитных очках. Артистка позировала у бассейна.

© Соцсети

Наталья Рудова начала актерскую карьеру в 2005 году. Тогда она снялась в картине "Примадонна". Артистка стала наиболее известна по ролям Татьяны Бариновой в сериале "Татьянин день" и Ксении Ковальчук в комедии "Универ. Новая общага".

В конце февраля Наталья Рудова сообщила фанатам, что отказалась от сахара на 45 дней. По словам звезды, она исключила из своего рациона любые продукты, содержащие сахар. Актриса питалась зелеными овощами, курицей и рыбой. За это время артистке удалось похудеть на четыре килограмма.