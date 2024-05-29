41-летняя Анна Седокова снялась обнаженной

Певица Анна Седокова опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видео с отрывком из своей новой песни «Я искала тебя».

В ролике 41-летняя поп-исполнительница показала моменты своей жизни. В начале видео Анна Седокова была запечатлена полностью обнаженной. Певица сидела в ванне с телефоном в руках. После появились кадры, на которых знаменитость позировала вместе со своим возлюбленным, баскетболистом Янисом Тиммой.

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Певица и спортсмен официально зарегистрировали отношения в 2020 году. Общих детей у пары нет. Анна Седокова воспитывает двух дочерей и сына от разных мужчин: Алину от футболиста Валентина Белькевича, Монику от бизнесмена Максима Чернявского и Гектора от предпринимателя Артема Комарова. У Яниса Тиммы также есть ребенок от первого брака, Кристиан.

Поп-исполнительница отмечала в личном блоге, что у нее с мужем непростые отношения, которые они часто выясняют публично. Пара периодически провоцировала слухи о расставании, но до развода дело не доходило. Анна Седокова признавалась, что они стараются существовать гармонично и учатся на своих ошибках, чтобы быть вместе. Недавно звезда показала сюрприз от мужа.