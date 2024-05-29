74-летнюю Веру Вонг раскритиковали за снимки в купальнике

Дизайнер Вера Вонг не перестает удивлять публику своим внешним видом. 74-летняя знаменитость пропагандирует здоровый образ жизни и часто делится с общественностью своими секретами красоты. Однако далеко не все пользователи Сети верят ей на слово. Многие считают, что Вера попросту пользуется фотошопом.

Накануне, к примеру, в блоге Вонг появились новые снимки, за которые ее раскритиковали. Модельер позировала у бассейна в белоснежном купальнике и босоножках с блестящими камнями. В качестве аксессуаров Вера примерила массивные сияющие сережки и соответствующий браслет. Фотографии модельера появились на сайте издания Daily Mail.

Почти все читатели портала посчитали, что Вера Вонг слишком сильно фотошопит свои снимки. Публика еще помнит внешний вид дизайнера на недавнем балу Met Gala 2024. Тогда на лице 74-летней знаменитости было большое количество морщин, а ее тело выглядело болезненно худым.