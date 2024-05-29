Чем опасны «бомбочки» для ванн

Содержащие эфирные вещества «бомбочки» для ванн могут представлять опасность для аллергиков, рассказал NEWS.ru доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Роман Опарин. Он объяснил, что, например, синтетические ароматизаторы способны вызвать негативные реакции организма, включая зуд.

Синтетические ароматизаторы способны вызывать различные негативные реакции организма: зуд, покраснение кожи, аллергию. Красители или консерванты также могут вызывать аллергические реакции у людей с чувствительной кожей. Поэтому, покупая бомбочки для ванн, внимательно читайте состав, а перед использованием продукта проведите тест на небольшом участке кожи, — добавил Опарин.

Собеседник подчеркнул, что сода и лимонная кислота в составе «бомбочек» не представляют опасности для кожи, если используются в небольших количествах. По его словам, данное средство лучше использовать один-два раза в неделю.

Ванны с бомбочкой принимают в зависимости от индивидуальных предпочтений и состояния кожи. Оптимально — один-два раза в неделю. Противопоказания в применении бомбочек для ванны: аллергии на определенные компоненты, открытые раны или раздражения кожи. Также стоит избегать использования бомбочек для ванны при определенных заболеваниях кожи. Перед использованием нового продукта рекомендуется проконсультироваться с дерматологом, — подытожил Опарин.

Ранее врач-дерматовенеролог Марина Савкина сообщила, что находиться на солнце можно в безопасное время — до 11 утра и после 15 часов дня. По ее словам, злоупотребление солнечными ваннами может привести к раку кожи.