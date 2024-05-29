Названы самые частые проблемы с кожей у мужчин

Кожа мужчин сильно отличается — с физиологической точки зрения — от женской. Она толстая, очень эластичная и имеет прочное крепление к нижележащим слоям при помощи соединительно-тканных волокон. К тому же мимические мышцы у мужчин очень мощные, что способствует формированию крупных заломов и глубоких морщин при активной мимике в старости. И, конечно, гормональные особенности очень сильно отличают женскую кожу от мужской.

Конечно, мы говорим только о среднестатистическом варианте. Понятно, что есть не только мускульный, но и мелкоморщинистый тип старения у мужчин, но он встречается крайне редко. Итак, какие же самые распространённые проблемы с кожей у мужчин, и что с этим делать? Нам рассказала Екатерина Анчикова, приглашённый врач-косметолог, дерматовенеролог для компании d’Alba.

Чувствительная кожа У мужчин есть одна особенность — большинство из них используют бритвенные принадлежности. А это постоянная своеобразная дермабразия. С одной стороны, это прекрасный пилинг, который избавляет кожу от старых мёртвых клеток и даёт ей дышать и получать максимум питательных веществ от нанесённых кремов и сывороток. Но, с другой стороны, кожа привыкает к тому, что её регулярно освобождают не только от роговых чешуек, но и от защитного гидро-липидного слоя, который ещё и увлажняет, питает и не даёт проникнуть в структуру кожи токсинам, пыли и микроорганизмам. Постоянное «оголение» и отсутствие барьера приводят к появлению гиперчувствительности, повышению реактивности не только от косметики, но даже от воды и солнца. Очень многие мужчины страдают от неприятных ощущений, покраснений, раздражений, чувства стянутости и сухости кожи. В таком случае рекомендуется использовать не острые бритвы, а триммеры и обязательно подобрать полноценный домашний уход, который будет включать в себя бережное умывание при помощи пенки, активную увлажняющую и питательную сыворотку, которую надо сверху «закрывать» питательным кремом.

Глубокие морщины

Особенно выражены морщины у мужчин в области лба и носогубной борозды. Потому что мимические мышцы очень сильные и постоянно находятся в тонусе. В результате на лбу формируются 2–3 глубокие горизонтальные морщины или вертикальные заломы в области межбровья. Поэтому самая популярная косметологическая процедура у мужчин — это ботулинотерапия. Расслабил мышцы — и заломы расправились. Эта процедура быстрая, почти безболезненная, с отсутствующей реабилитацией. То есть, никто вокруг даже не замечает, что человек побывал у косметолога. А для многих мужчин это имеет очень большое значение. Вы даже не представляете, какое огромное количество мужчин приходят на бьюти-процедуры, но в отличие от женщин, они об этом не распространяются.

Второй подбородок и брыли Так как мужская кожа плотная и тяжёлая, то действие гравитации создаёт эффект постепенного опускания мягких тканей. Коллагеновые волокна с возрастом растягиваются, и кожа обвисает — появляются брыли и второй подбородок. Но, в отличие от женского птоза, этот дефект очень тяжело скорректировать из-за тяжести кожи. Нитевой лифтинг очень плохо работает с тяжёлыми тканями, нити могут не выдержать нагрузки и порваться. Контурная пластика с использованием филлеров на основе гиалуроновой кислоты также не всегда гармонично работает на мужском лице. Поэтому остаётся только аппаратная косметология. SMAS-лифтинг и микроигольчатый RF-лифтинг сможет скорректировать данные возрастные изменения.

Расширенные поры

Сальные и потовые железы у мужчин на лице очень сильно отличаются от женских. Их больше по количеству и размер их значительно превышает женский вариант. Поэтому продукты работы этих желёз (пот и кожное сало) вырабатываются в большом количестве. Для прохождения этого объёма на поверхность кожи из глубоких слоёв просто даже физически необходимо иметь «толстые трубки». Поэтому поры имеют довольно широкое устье у большинства даже молодых мужчин. С возрастом эти поры ещё больше расширяются, и поверхность кожи лица становится неровной, «в дырочку». Этот момент не нравится очень многим представителям сильной половины человечества. Для коррекции проблемы нужно использовать специальные средства (пилинги, лечебные лосьоны), которые содержат АНА и ВНА кислоты. Также необходимо наносить специальные тоники и сыворотки, которые сужают поры. А косметолог может провести хороший эффективный пилинг. Лучше всесезонный, потому что он без реабилитации.

Акне Согласно статистическим данным, этим недугом чаще страдают мужчины. Причина: активный тестостерон, который в большом количестве циркулирует в крови. Этот гормон стимулирует сальные железы, и они начинают вырабатывать очень густой сальный секрет, причём и большом объёме. Эта среда идеальна для размножения специальных бактерий, которые способствуют стойкому воспалению в самой сальной железе. И склонность к непривлекательным последствиям в виде рубцов у мужчин более выражена, чем у женщин. Если есть проблема с акне и постакне, застойными пятнами и рубцовыми деформациями, то не надо заниматься самолечением. Вовремя обратитесь к специалисту и проведите лечение.

Жирный блеск Он также связан с тестостероном и гиперактивностью сальных желёз. Косметика по уходу в виде домашних лосьонов, сывороток и масок постепенно решит эту проблему. Но надо быть готовым к последовательным действиям.

Серая и атоничная кожа

Мужчины чаще дают себе поблажки и склонны к вредным привычкам. Алкоголь и никотин негативно влияют на все метаболические процессы, в том числе и проходящие в коже. В результате она тускнеет, теряет свой естественный розовый цвет и бархатистую текстуру. К тому же мужчины в большей степени подвержены негативному воздействию окружающей среды (ультрафиолет, ветер, пыль…). И мало кто из них пользуется защитной косметикой, которая нейтрализует все вредные факторы. Если имеются признаки тусклости, то надо обязательно использовать такие методики как массаж и физиотерапия. В уходе нужны активные питательные сыворотки с антиоксидантами и витаминами. Советуем также принимать достаточное количество биологически активных добавок (которые вам может прописать только лечащий врач после сдачи анализов), которые будут бороться со свободными радикалами и продлевать молодость и здоровье кожи лица.

Купероз и расширенные сосуды

Чаще всего эти проблемы связаны с генетической особенностью, но они имеют отношение к сосудистому фактору и к чисто мужским проблемам (гормонам и коллагену). Врач-косметолог может провести процедуру с использованием лазерных аппаратов, которые коагулируют расширенные поверхностные сосуды. И примерно на год этого эффекта бывает достаточно. Кроме того, рекомендуется проводить мезотерапевтические процедуры, которые будут укреплять сосудистую стенку.

Аутоиммунные дерматозы Себорейный дерматит, псориаз и атопический дерматит очень часто встречаются у мужчин. Это генетически обусловленные заболевания, которые имеют период обострения и ремиссии. Здесь очень важно понимать, что пятна, шелушения и покраснения будут лечить уже не косметологи, а дерматологи. Поэтому, если у вас системно возникают странные симптомы на лице или теле, то идите к врачу, который занимается лечением кожных заболеваний.

Новообразования

Кератомы, папилломы, кандиломы, атеромы, вирусные бородавки, ксантелазмы и другие кожные образования часто встречаются на мужской коже. Всё потому, что статистически мужчины чаще подвергаются ультрафиолетовому воздействию и крайне редко наносят на лицо и открытые участки тела санскрины. Лучи способствуют перерождению кожных клеток, уменьшают иммунитет, и всё это приводит к непонятным новообразованиям. Есть много народных методов, которые предлагают выжигать их кислотой и другими агрессивными компонентами, но это часто приводит к настоящим ожогам и рубцам. Поэтому лучше выбрать такую тактику: обратиться за консультацией к дерматовенерологу, хирургу или дерматоонкологу для постановки правильного диагноза и удаления новообразования при помощи лазера или метода радиоволновой хирургии.