Супермодель Ирина Шейк вышла на публику в шортах и сапогах

Супермодель Ирину Шейк вышла на публику в необычном образе. Об этом сообщает Daily Mail. Ирина Шейк в джинсовых микрошортах, рубашке и жакете, а также высоких сапогах с перьями прогулялась по Нью-Йорку. Образ дополнили солнцезащитные очки и массивные серьги. В руках она держала домашнего питомца. Супермодель Ирина Шейк живет в США и растит дочь от актера Брэдли Купера. Девочка родилась в марте 2017-го. Спустя два года знаменитости расстались. После разрыва артист и манекенщица в суде договорились о совместной опеке над девочкой: Лея проводит равное время с матерью и с отцом. Недавно Брэдли Купер пришел на кинопремьеру с наследницей. В мае американская компания сняла фильм о российской супермодели Ирине Шейк. Модель рассказала о начале карьеры, любимых обложках и сложностях модельного бизнеса. В ролике также используются фото из личного архива Ирины Шейк. На одном из них она позировала в ванне.

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