Вечно худеющая Бекхэм отказалась от подсчета калорий

Вечно худеющая Бекхэм больше не считает калории: «Жизнь слишком коротка»
Бывшая участница Spice Girls Виктория Бекхэм в апреле этого года отмечала свой юбилей — 50 лет. Поклонники стройной красотки задавались вопросом, как же ей удается оставаться в столь прекрасной форме. Ранее муж звезды, футболист Дэвид Бекхэм, рассказывал, что его супруга вот уже 25 лет ест одно и то же. По словам спортсмена, Виктория питается только рыбой на гриле и овощами на пару.
Накануне выяснилось, что Бекхэм все еще внимательно относится к своей стройности, но уже с небольшими поблажками. Об этом бизнесвумен рассказала в интервью модному журналу. Слова знаменитости приводит издание Daily Mail.
Виктория Бекхэм заявила, что ее перестало волновать мнение окружающих относительно ее внешности. Жена знаменитого футболиста называет себя человеком организованным и умеющим работать над своим телом.
«Я очень дисциплинированно отношусь к своему питанию, тренировкам и работе. Я такая, какая есть… Но я люблю выпить, и я не хочу быть из числа тех, кто говорит: „Ах, в бокале вина слишком много калорий“. Неважно. Жизнь слишком коротка. Давайте хорошо проведем время», — рассказала Виктория Бекхэм.