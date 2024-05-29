Вечно худеющая Бекхэм отказалась от подсчета калорий

Бывшая участница Spice Girls Виктория Бекхэм в апреле этого года отмечала свой юбилей — 50 лет. Поклонники стройной красотки задавались вопросом, как же ей удается оставаться в столь прекрасной форме. Ранее муж звезды, футболист Дэвид Бекхэм, рассказывал, что его супруга вот уже 25 лет ест одно и то же. По словам спортсмена, Виктория питается только рыбой на гриле и овощами на пару.

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Накануне выяснилось, что Бекхэм все еще внимательно относится к своей стройности, но уже с небольшими поблажками. Об этом бизнесвумен рассказала в интервью модному журналу. Слова знаменитости приводит издание Daily Mail.

Виктория Бекхэм заявила, что ее перестало волновать мнение окружающих относительно ее внешности. Жена знаменитого футболиста называет себя человеком организованным и умеющим работать над своим телом.