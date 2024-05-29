Коуч Ирина Хакамада выложила фото в купальнике на вершине водопада

Публицистка, политик и коуч Ирина Хакамада показала, как выглядит в купальнике. Знаменитость опубликовала фотографию в Instagram. 69-летняя Ирина Хакамада была запечатлена в оранжевом слитном купальнике с цветочным принтом. Публицистка позировала лежа на вершине водопада.

"Я всегда верю в себя", — подписала кадр политик.

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В прошлом году Ирина Хакамада рассказала о своей диете. Она призналась, что ест один раз в день ради фигуры уже много лет. По словам Хакамады, если она ужинает, то обязательно прибавляет в весе, поэтому и решила отказаться от позднего приема пищи. Однако она призвала подписчиков бездумно не копировать ее режим, который она несколько лет подбирала под себя. Писательница также занимается спортом, много ходит, плавает и практикует разные физические активности.

В конце февраля Ирина Хакамада сменила имидж. Публицистка опубликовала кадры из салона красоты. Знаменитость предстала перед камерой со стрижкой "горшок". Коуч была запечатлена в розовом свитере с серым горлом и рисунком.