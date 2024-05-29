Россияне стали активнее сдавать одежду на переработку

С начала 2024 года россияне сдали более 180 тонн текстиля в специальные боксы «Не просто вещь» для повторного использования и переработки. Это в 10 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе Ecoplatform.

За каждый килограмм сданной одежды пользователи получают 250 бонусов в приложении Ecoplatform, которые можно обменять на скидки, образовательные курсы или пожертвования в благотворительные фонды.

Так, в январе было принято 6,5 тысячи мешков с текстилем (17 тонн), в феврале – 7,5 тысячи (20 тонн), в марте – 14,3 тысячи (40 тонн). А в апреле этот показатель вырос до 16 тысяч мешков (54 тонны). При этом не только количество, но и качество сдаваемого сырья улучшилось – увеличилась доля одежды, пригодной для повторного использования.

Собранный в боксах текстиль проходит сортировку: вещи в хорошем состоянии отправляются на повторное использование, а остальное – на переработку. Команда операторов взвешивает и сортирует каждый мешок, чтобы начислить пользователям соответствующее вознаграждение. На сегодняшний день «Не просто вещь» – самый масштабный проект по сбору ненужного текстиля в России, насчитывающий более 850 боксов по всей стране.

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