Жена российского миллиардера показала лицо без макияжа

Жена российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова показала внешность без макияжа. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

37-летняя манекенщица предстала перед камерой с уложенными в низкий гладкий хвост волосами. Она продемонстрировала лицо без декоративной косметики крупным планом с разных сторон.

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Знаменитость отметила, что во время отпуска в жаркой стране ей удалось избежать появления пигментации на коже благодаря средству с витамином С.

Ранее в мае Елена Перминова также показала откровенное видео из душа.