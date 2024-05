Рианна предстала в образе молодой Бритни Спирс в Шанхае

Рианна неспроста стала миллиардершей. Она не только покорила музыкальную индустрию хитами и саундтреками к фильмам, но и совершила революцию в мире красоты со своим невероятно успешным брендом Fenty Beauty. В эти выходные Рианна отправилась в Китай, чтобы посетить поп-ап магазин Fenty Beauty в Шанхайском музее фотографии, и заодно устроила там настоящее fashion-шоу.

Певица предстала в шикарном чёрном кожаном плаще от Mugler из предстоящей коллекции pre-fall 2024. В другом образе были юбка и жакет в стиле преппи от Dries van Noten. А ещё был вариант с топом-бюстье Balenciaga, мешковатыми джинсами от Mark Gong и кожаным жакетом.

© Соцсети

Но по-настоящему всех сразил ярко-красный эффектный наряд с блестящим верхом и длинной пышной юбкой из множества отдельных красных лоскутов ткани. Юбка элегантно струилась по правой ноге, открывая высокий разрез с каждым шагом. Довершали этот авангардный лук длинные кожаные перчатки в тон платью и остроносые красные туфли.

Все, кто рос в 2000-е, сразу узнают в этом наряде отсылку к незабываемому красному латексному костюму Бритни Спирс из клипа Oops!... I Did It Again. Однако, в истинном стиле Рианны, она подняла его до уровня высокой моды, сделав образ достойным первого ряда на Неделе моды в Париже, хоть и продемонстрировала в Шанхае.