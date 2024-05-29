Летняя обувь без каблука, которая подходит под любой образ

Летом хочется максимум комфорта от обуви, особенно в жару. Стилист Юлия Серегина рассказала WomanНit, на какие модели стоит обратить внимание, если вы цените удобство и хотите оставаться в тренде в этом сезоне.

Кроссовки и кеды со вставками

Классические белые кеды уже приелись, однако не теряют актуальности. Но наш эксперт советует присмотреться к белой спортивной обуви с цветными вставками.

Юлия: «Вы можете сочетать такие вставки с цветными акцентами в образе, а можете просто сделать яркую обувь центром „лука“. Единственное, старайтесь избегать страз и металлических переливов».

Мюли

Обувь без задника идеально подходит и для дневного образа, и для вечерних выходов. Мюли без каблука дополнят образ с белыми джинсами или же станут прекрасным завершением «лука» со струящимся платьем.

«Выбирайте мюли из кожи натуральных оттенков. Такая обувь смотрится невероятно роскошно, как бонус — мюли очень удобны, даже если вам захочется приобрести модель на каблуке», — комментирует стилист.

Сандалии на грубой подошве

Для создания актуального контраста в образе используйте классические сандалии на грубой подошве.