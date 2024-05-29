«Тренд на голое тело»: стилист назвал главные модные тенденции на лето-2024

Предстоящим летом в моду войдут полупрозрачные футболки, шорты и мини-юбки. Тренд на голое тело с наступлением жары выйдет на первое место, также модными останутся пиджаки, которые модно сочетать с любым низом, и блестящие ткани, рассказал стилист Владислав Лисовец.

«Самый главный тренд – это очень много голого тела. Это и открытые футболки, и мини-юбки, и совсем короткие шорты. Например, длинный пиджак с короткими шортами, как будто вы забыли надеть брюки или юбку», — отметил Лисовец в беседе с Общественной службой новостей.

Также он посоветовал покупать вещи из прозрачной и полупрозрачной ткани, сочетая их со скромными дополнениями. К примеру, если майка прозрачная, ее нужно носить с закрытыми брюками, а не мини-юбкой, чтобы образ не был вульгарным, пояснил стилист.

Можно будет летом носить аксессуары, которые будут не сочетаться по цвету и стилистике с образом – например, спортивные очки с классическим нарядом или ковбойская шляпа с элегантной одеждой. В тренд, по словам стилиста, входят миксы сельских образов с классикой – к примеру, соломенные сумки со строгими костюмами.

«То есть вы «хулиганите», как я это называю, – добавляете в свой образ что-то, что ломает классическую картинку», — добавил Лисовец.

Кроме того, он посоветовал отказаться от спортивной обуви в пользу классической, чаще носить босоножки на каблуках и ботильоны, особенно с юбками и шортами.