Используемые не по назначению свадебные платья стали трендом у звезд

Используемые не по назначению наряды из свадебных коллекций брендов неожиданно обрели популярность у знаменитостей. Об этом сообщает New York Post (NYP).

Выяснилось, что звезды полюбили носить на публичные мероприятия подвенечные платья и другие вещи из свадебных линеек в качестве вечерних нарядов. Так, певица Келли Роуленд появилась на премьере фильма «Граф Монте-Кристо» в свадебном платье модного дома Jean-Louis Sabaji, а актрису Аню Тейлор Джой заметили в прозрачном белом платье Jacquemus.

Среди инфлюэнсеров, последовавших упомянутому тренду, оказались модель Хелена Кристенсен, актрисы Ума Турман и Натали Эммануэль, а также певица Балкис Фатхи, продюсер Обри Плаза и другие именитые личности.

В феврале основательница ведущего российского ретейлера Blanche Bridal Марго Шелобкова перечислила антитренды в свадебных нарядах в 2024 году.