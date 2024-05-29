Джиджи Хадид в сияющем платье с декольте снялась в Париже

Супермодель Джиджи Хадид снялась для французского журнала Vogue. Издание опубликовало фото на официальном сайте.

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29-летняя Джиджи Хадид предстала перед камерой в бежевом облегающем платье с декольте, которое полностью было украшено стразами. Визажисты сделали знаменитости макияж в нюдовых тонах, а стилисты — легкую волнистую укладку. Супермодель позировала в Париже. Таким образом было объявлено о показе Vogue World, который пройдет в столице Франции 23 июня.

В октябре прошлого года появились слухи о романе модели с Брэдли Купером. Тогда Джиджи Хадид впервые заметили на свидании с актером. Пара ужинала в Нью-Йорке. После этого звезд засняли во время прогулки по городу. В начале января модель появилась на публике с матерью артиста, после церемонии вручения премии «Золотой глобус». Семья общалась весь вечер, а после покинула мероприятие на разных автомобилях. В марте Джиджи Хадид и Брэдли Купера засняли за поцелуями в ресторане.

На днях появились слухи о возможной помолвке и свадьбе Брэдли Купера и Джиджи Хадид. Инсайдеры, близкие к знаменитостям, сообщили, что в ближайшее время звезды объявят новость.