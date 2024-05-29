Названы самые популярные пластические операции у мужчин

Согласно мнению специалиста, в числе самых популярных операций у мужчин преобладают липосакция и моделирование фигуры, а также процедуры омоложения для лица, такие как блефаропластика и инъекции ботокса. На сегодняшний день значительной проблемой считается гинекомастия — увеличение грудных желез у мужчин, которое корректируется хирургическим вмешательством.

© runews24.ru

Также в списке популярных процедур фигурируют увеличение и утолщение полового члена, а также имплантация. Известно, что наиболее востребованными считаются имплантаты для увеличения объема грудных мышц и формирования ягодиц. Эти хирургические вмешательства позволяют достичь более подтянутого и спортивного внешнего вида, чего иногда сложно достичь только с помощью тренировок.

Ранее ребенку в Подмосковье удалили лишний палец на руке. Также в Кургане пациентов оперируют роботы.