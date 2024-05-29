Как безопасно использовать лимонный сок для осветления волос

Светлые волосы так красиво смотрятся на фоне поцелованной солнцем кожи, но так не хочется портить шевелюру окрашиванием… Попробуйте осветленные лимоном пряди. Если сбрызнуть кончики волос цитрусовым спреем, то волосы станут заметно светлее, но при этом можно сделать их еще и более блестящими.

Как лимонный сок помогает осветлить волосы?

«Лимонный сок содержит лимонную кислоту, которая изменяет меланин или пигмент в волосах, заставляя их осветляться», — объясняет стилист Евгения Куклина.

По словам колориста, лимонный сок меняет цвет волос благодаря реакции, которая происходит, когда лимонная кислота и волосы подвергаются воздействию ультрафиолетовых лучей.

«Солнце всегда влияет на цвет волос, но с лимонным соком это усиливается из-за высокого уровня кислотности», — объясняет Евгения, отмечая, что pH лимонов равен 2, а pH ваших натуральных волос составляет от 3 до 4.

Поскольку лимон так близок к естественному pH ваших волос, он лучше изменяет их цвет".

Как использовать лимонный сок для осветления волос

Евгения говорит, что для заметного осветления с помощью лимонного сока обычно требуется три-четыре применения. Как долго должна длиться каждая процедура?

«Обычно рекомендуется находиться на солнце в течение 1 часа после нанесения лимонного сока на волосы, потому что солнце ускоряет процесс осветления», — говорит доктор она. «Находясь на солнце, обязательно используйте солнцезащитный крем не менее SPF 30, который имеет широкий спектр действия и является водостойким на всех участках открытой кожи».

Ингредиенты:

- Один лимон.

− 3—4 пакетика ромашкового чая.

- Бутылка с распылителем.

Выжмите сок. Заварите кипятком чай ромашки, остудите и процедите. Соедините обе жидкости и перелейте в бутылочку с распылителем. Сбрызните волосы, чтобы они были влажными на ощупь.

«Я рекомендую распылять спрей вокруг лица и на кончики, чтобы придать волосам летний вид, и всегда наносить глубокое кондиционирование», — говорит стилист.

Отправляйтесь на солнце и находитесь там не менее часа. Повторяйте процедуру, пока не заметите результат.

«Можно наносить спрей ежедневно, например, во время отпуска», — говорит Евгения.

Уход после процедуры

«Не забудьте смыть лимонный сок с волос после пребывания на солнце», — утверждает Евгения, поскольку это средство не предназначено для ухода за волосами.

Обязательно используйте качественный кондиционер и регулярно делайте стрижку, чтобы обновлять кончики волос.

Эффект осветления у всех окрашенных волос со временем тускнеет. Евгения говорит, что, поскольку это мелирование получается благодаря реакции на ультрафиолетовое излучение, со временем оно будет становиться все ярче и ярче.

Можно ли использовать лимонный сок для темных волос?

Как и в случае с уходом за кожей лива, лимонная кислота будет по-разному влиять на разные типы волос — как по структуре, так и по цвету.

«В качестве осветляющего средства лимонный сок лучше всего подходит для светлых кудрей, так как коричневые или темные оттенки могут выглядеть неестественно оранжевыми», — отмечает Евгения. «Рыжеволосые заметят больше яркости и живости при обработке лимонным соком, а если они сделают это несколько раз, то увидят золотистый оттенок», — добавляет она.

Чем светлее ваши волосы от природы, тем более эффективным средством для осветления будет лимонный сок.