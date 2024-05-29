Елена Летучая рассказала, что делать при солнечном ожоге

В преддверии летнего сезона многие запасаются купальниками и солнцезащитными очками. А надо бы позаботиться о головных уборах и средствах для кожи. О солнечных ожогах, их последствиях и лечении рассказала Елена Летучая.

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Конечно, о том, что получить солнечный удар или ожог проще простого знают все. Но все ли знают, что если ожог уже получен надо правильно его идентифицировать и принять верные действия по лечению. Разобраться в проблеме решила Елена Летучая. Телеведущая первым делом напомнила, что солнечные ожоги бывают разные:

❗️При ожоге 1 степени вы видите покраснение кожи, небольшой отек, стянутость. В этом случае солнечные лучи повредили эпидермис.

❗️При ожоге 2 степени повреждается не только наружный слой кожи, но и находящийся под ним — дерма. В этом случае кожа становится темно-красной, появляются волдыри, чувствуется боль, повышается температура и все это «удовольствие» сопровождается рвотой и головокружением.

«До этой степени лучше себя не доводить. Восстанавливаться от таких солнечных ванн вы будете пару недель», — акцентирует внимание Елена.

Однако, если ожог уже получен, то его надо как-то лечить и постараться своим лечением не усугубить ситуацию. Что может помочь в случае таких неприятных последствий отдыха?