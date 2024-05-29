Елена Летучая рассказала, что делать при солнечном ожоге
В преддверии летнего сезона многие запасаются купальниками и солнцезащитными очками. А надо бы позаботиться о головных уборах и средствах для кожи. О солнечных ожогах, их последствиях и лечении рассказала Елена Летучая.
Конечно, о том, что получить солнечный удар или ожог проще простого знают все. Но все ли знают, что если ожог уже получен надо правильно его идентифицировать и принять верные действия по лечению. Разобраться в проблеме решила Елена Летучая. Телеведущая первым делом напомнила, что солнечные ожоги бывают разные:
❗️При ожоге 1 степени вы видите покраснение кожи, небольшой отек, стянутость. В этом случае солнечные лучи повредили эпидермис.
❗️При ожоге 2 степени повреждается не только наружный слой кожи, но и находящийся под ним — дерма. В этом случае кожа становится темно-красной, появляются волдыри, чувствуется боль, повышается температура и все это «удовольствие» сопровождается рвотой и головокружением.
«До этой степени лучше себя не доводить. Восстанавливаться от таких солнечных ванн вы будете пару недель», — акцентирует внимание Елена.
Однако, если ожог уже получен, то его надо как-то лечить и постараться своим лечением не усугубить ситуацию. Что может помочь в случае таких неприятных последствий отдыха?
- Принимайте частые прохладные ванны или душ — это успокоит болезненные ощущения. Добавьте овсянку в ванну. Взвесь коллоидной овсянки помогает подавить воспаление и уменьшает зуд. Просто измельчите овес или овсянку блендером. Высыпьте полученную овсяную муку в воду для ванны и полежите в прохладной воде 15–20 минут.
- Используйте увлажняющий крем, лосьон или эмульсию, содержащие алоэ вера, сою или овсяное молочко. Они успокоят загорелую кожу.
- Можно локально, на небольшие, но особо воспаленные области кожи нанести крем или эмульсию с содержанием гидрокортизона (1%), его можно купить без рецепта. Он оказывает противовоспалительное, противоотечное и противозудное действие.
- Не лечите солнечные ожоги средствами, названия которых заканчиваются на «-caine» — такими, как бензокаин, лидокаин. Они могут раздражать кожу или вызывать аллергическую реакцию.
- При выраженном болевом синдроме можно принять нестероидный противовоспалительный препарат.
- При появлении отека примите антигистаминный препарат и нанесите на кожу средство в виде геля с антигистаминным компонентом.
- Пейте больше воды. Это очень важно, потому что солнечный ожог притягивает жидкость к поверхности кожи и забирает ее от остальных частей тела.
- Если на коже появились пузыри, дайте им зажить. При необходимости можно использовать специальные повязки с содержанием силикона или репарантов. ВАЖНО! Не пытайтесь вскрывать пузырь самостоятельно, без контроля врача. Повреждение пузыря вызывает дополнительный дискомфорт и опасность заражения.
- Будьте особенно осторожны и постарайтесь защитить загорелую кожу, пока она заживает. Носите одежду, которая покрывает тело, когда вы находитесь на открытом воздухе. Плотные ткани работают лучше всего. Чтобы проверить плотность, поднесите ткань к яркому источнику света и посмотрите — вы не должны видеть никакого света.
- Не пользуйтесь мылом и духами. Они дополнительно иссушают участки загорелой кожи.