Королева Дании расстроилась, что дочери редко носят ее вещи

У королевы Марии Датской, возможно, и внушительный гардероб, но дочери всё равно не самые большие поклонницы её стиля. Супруга короля Фредерика выступила на Глобальном саммите моды в Копенгагене 22 мая, где призналась, что, 17-летней принцессе Изабелле и 13-летней принцессе Жозефине подходит её одежда и обувь, но ей не приходится часто делиться вещами.

«Разница в возрасте означает, что они не будут носить эти вещи до скончания дней. Однако, когда их видят в чём-то моём, это всегда вызывает улыбку на лице», — сказала Мария.

Но всё же принцесса Изабелла в 2022 году надела белый костюм, который ранее носила её мать во время поездки в Стокгольм в 2017 году. Но она добавила свой штрих к наряду, надев бриллиантовую и жемчужную брошь, которая была подарена Изабелле её бабушкой королевой Маргрете в день крестин в 2007 году и когда-то принадлежала королеве Александрине. На том же мероприятии принцесса Жозефина надела розовое платье, которое раньше носила её старшая сестра.

На Глобальном саммите моды королева Мария высоко оценила такие экологичные модные тенденции, как заимствование вещей и покупки в секонд-хендах.

«Новая одежда больше не противопоставляется подержанной», — сказала она.

Королева Мария известна тем, что раз за разом переделывает свои любимые наряды. Более того, она неоднократно надевала одно и то же бордовое платье (с одной и той же тиарой!) на ежегодный новогодний приём датской королевской семьи, внося лишь небольшие изменения в причёску и украшения. Многие королевские особы по всему миру также повторяют эту тенденцию, особенно Кейт Миддлтон, которая часто носит старые вещи из своего гардероба.

Впервые принцесса Кейт надела взятое напрокат платье на церемонию вручения премии Earthshot Prize в Бостоне в декабре 2022 года. В соответствии с экологической тематикой мероприятия, гостей попросили не покупать новые платья или костюмы для вечера. Принцесса Уэльская придерживалась принципов экологичной моды в ярко-зелёном платье с плечами от Solace London. В качестве аксессуаров она выбрала изумрудный и бриллиантовый чокер, принадлежавший её покойной свекрови, принцессе Диане.