Стилист оценила образ Ирины и Ксении Алферовых на кинофестивале в Ульяновске

Советская и российская актриса Ирина Алферова впервые за долгое время вышла в свет с дочерью Ксенией. Знаменитости приехали на фестиваль в Ульяновске и прошлись по ковровой дорожке. Стилист Лариса Голубева в разговоре с порталом «Страсти» оценила образы звезд.

Бывшая супруга Александра Абдулова вышла в свет в лаконичном образе: она появилась на публике в черном жакете и юбке. Поклонники были восхищены образом народной артистки, отметив, что она выглядит гораздо моложе своих 77 лет.

«Здесь нет образа — просто черный монохром. Но и его можно сделать интересным и привлекательным. Допустим, мы оставим костюм, но добавим к нему маленькую сумочку на тонкой длинной цепочке или ремне из кожи или замши — фактура должна отличаться от ткани ее одежды. И необходимо заменить обувь. Ирина выбрала для выхода в свет лоферы на низкой плоской подошве, но лучше всего ей подойдут каблуки, и необязательно высокие. И у них должен быть длинный нос», -

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Артистку на красной дорожке сопровождала 50-летняя дочь Ирина Алферова. Ее образ также был сдержанным и лаконичным — она надела черный атласный топ с юбкой такого же цвета. Наряд был дополнен чокером с цветком и черными туфлями с открытым носом. Выбор Ксении стилист назвала «странным».