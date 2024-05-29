Эксперт оценил безопасность крема с каротином, который использует Хейли Бибер

Недавно модель Хейли Бибер поделилась в социальных сетях, что для получения сияющей кожи, когда она находится на солнце, она использует гель с каротином. Смешанный с выбранным ею кремом с SPF, так как в собственно креме его нет. Разбираемся, безопасно ли это.

Что такое каротин

Бета-каротин — предшественник витамина А (ретинола) и мощный антиоксидант, обладает иммуностимулирующим и защитным действием. Но его невозможно нанести на кожу в чистом виде, поэтому обычно его растворяют на жирной основе. И вот тут начинается интересное.

«Средства с каротином — это гели и кремы для загара, в составе которых обычно преобладает петролатум (еще он есть, например, в вазелине). Это фотоакселератор, который многократно усиливает воздействие ультрафиолетовых лучей», — рассказывает дерматолог Ирина Куроедова.

Крем для усиления загара? Подумайте еще раз

У такого средства SPF 0, то есть оно не защищает от UVA- и UVB-лучей.

«Он усиливает их воздействие, а значит, вы будете загорать и сгорать быстрее, поэтому технически он должен иметь отрицательный рейтинг SPF», — говорит Ирина.

В состав могут входить и другие ингредиенты, такие как экстракт моркови, кокосовое и кунжутное масла, которые считаются успокаивающими и увлажняющими кожу. Однако «настоящая история» скрывается за основным ингредиентом продукта — петролатумом.

Безопасно ли использовать гель с каротином

По словам Ирины, ответ прост — этот гель не следует использовать самостоятельно.

«Он не обеспечивает защиту от ультрафиолета, поэтому нет, его небезопасно использовать на солнце».

Однако при использовании в сочетании или смешивании с солнцезащитным кремом ответ становится более сложным. Ирина говорит, что проблема вот в чем: «смешивая SPF с любым другим продуктом, вы рискуете разбавить сам SPF и нарушить рецептуру. Формулы солнцезащитных средств довольно сложны, и смешивание их с чем-либо снижает эффективность защиты».

Ирина поясняет, добавляя: «Одно средство усиливает загар, а другое приглушает его. Например, если вы используете равные части средства для загара с каротином и SPF30, то общий защитный эффект будет меньше, чем у SPF 15».

Короче говоря, не стоит печься на солнце, нанося на тело только гель для загара, но если уж вам так необходимо его использовать, обязательно смешайте его с продуктом с максимально высоким SPF.