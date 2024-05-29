Дизайнер Вера Вонг снялась в купальнике у бассейна

Модельер Вера Вонг опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) серию фотографий в купальнике.

© Соцсети

74-летняя Вера Вонг снялась в белом слитном купальнике у бассейна. Образ дополнили массивные серьги и солнцезащитные очки. Ей также сделали укладку с прямыми локонами и легкий макияж.

© Соцсети

«Шикарная фигура», «Вы такая худая», «Вам точно 74?», «Вы похудели?», «Идеальная фигура», — написали в социальных сетях под фото дизайнера.

Дизайнер регулярно появляется на публике в вечерних нарядах и показывает фигуру. В ноябре Вера Вонг появилась на красной дорожке CFDA Fashion Awards в черном коротком платье на тонких бретельках из коллекции Vera Wang Haute Spring 2023 Collection. Модельер дополнила образ плотными черными чулками, туфлями на массивной платформе и большими солнцезащитными очками.

А 73-летие она отметила караоке-вечеринкой. За время празднования именинница сменила несколько нарядов: сначала она была в белом блестящем костюме, а затем переоделась в розовое платье с юбкой-шортами, дополнив образ сверкающей диадемой.