Светлана Бондарчук рассказала про два главных свадебных тренда этого лета

Лето и ранняя осень — лучшее время для свадьбы, а потому многие невесты всерьез озабочены поиском платья уже сейчас. Своим мнением о главных трендах свадебной моды поделилась Светлана Бондарчук.

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Современная невеста хочет иметь выбор. И это понятно, ведь в день свадьбы женщина должна чувствовать себя максимально комфортно и уверенно. А потому ей просто необходимо найти наряд, который будет говорить об ее индивидуальности, улучшит повседневный образ и отразит модные тенденции текущего сезона. Помочь невестам справиться со сложной задачей решила Светлана Бондарчук.

«Два главных свадебных тренда этого лета, по мнению стилистов и дизайнеров, — объемные цветы и банты. Конечно, ни тот, ни другой прием не сенсация в свадебном мире, но все же вариации исполнения год от года меняются, — пишет в своем телеграм-канале светская львица. — Цветы в этом сезоне должны быть объемные, с эффектом 3D, большие по размеру, акцентные. А вот банты могут быть самые разные — и миниатюрные и гипертрофированно большие. Какой из этих трендов бы ни выбрала невеста, других ярких акцентов в образе стоит избегать».

Также после Недели свадебной моды стоит отметить, что дизайнеры и бренды в новом сезоне полностью превзошли все ожидания, создав свежие, инновационные и смелые наряды, которые обязательно понравятся невестам.