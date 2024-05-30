Курс на юг: бренд Alena Akhmadullina показал коллекцию «Белогорье»

Белогорье - неофициальное название Белгородской области. Живописный край, наполненный солнцем, ветрами и людьми, которые не забыли народные промыслы. Вдохновившись этим южным регионом, Алёна Ахмадуллина создала новую коллекцию, причём делала это не просто опираясь на архивы, а привлекла к проекту местных мастеров - художественные и творческие коллективы, предприятия и художественные школы. Вся эта творческая работа вылилась в коллекцию, которую хочется рассматривать и поместить в музей, только это будет современный музей, а не воссоздание народных костюмов.

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В основу коллекции «Белогорье» легли узнаваемые культурные коды, по которым мы безошибочно определяем южное происхождение этих ярких расшитых нарядов. Алёна воссоздала элементы «черноузорной вышивки» - геометрического узора, который вы наверняка не раз видели на нарядах народных коллективов, скатертях и полотенцах. Носят в южных губерниях и яркие сарафаны, юбки-понёвы и пальто-«синяки» с вышивкой по подолу. Почти каждый элемент коллекции был украшен сложной объёмной вышивкой, кистями, бахромой и жемчужинками. А в руках модели держали переосмысленные старооскольские глиняные игрушки.

Важный момент: коллекция «Белогорье» несёт благотворительный посыл. Средства от продажи вещей пойдут на помощь пострадавшим от обстрелов в Белгородской области. Уже сейчас наряды из этой коллекции появились на сайте МОО «Святое Белогорье против детского рака», где их можно приобрести, сделав рекомендованное пожертвование.