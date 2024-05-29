Модель Кара Делевинь снялась без лифчика на боксерском ринге

Модель Кара Делевинь снялась топлес на боксерском ринге после слухов о наркозависимости. Снимки появились в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) бренда Calvin Klein.

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Кара Делевинь позировала без лифчика и в черный рваных джинсах. Съемка для бренда проходила на боксерском ринге. Рекламную кампанию опубликовали сразу после появившихся слухов о наркозависимости модели.

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Весной 2023 года Кара Делевинь дала интервью журналу Vogue, в котором рассказала, что проходит программу лечения от зависимостей. По словам модели, перейти к трезвому образу жизни ее подтолкнули фото папарацци, обнародованные в сентябре 2022 года, на которых она ведет себя не вполне адекватно в аэропорту Лос-Анджелеса. Знаменитость отметила, что члены семьи несколько раз обращали внимание на то, что ее образ жизни разрушителен для нее самой, но тогда она не была готова измениться.

В мае 2024 года в сети завирусилось видео, которое было снято во время ежегодного бала Института костюма Met Gala. В ролике супермодель кривлялась во время беседы с журналистами. Некоторые интернет-пользователи предположили, что звезда подиумов вновь начала употреблять алкоголь.