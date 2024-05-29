Актриса Пэрис Хилтон снялась с детьми и мужем на Гавайях

Актриса Пэрис Хилтон опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фото с семьей на отдыхе на Гавайях.

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Пэрис Хилтон позировала перед камерой в платье с глубоким декольте и длинной накидке с цветочным принтом. Образ дополнила бандана, солнцезащитные очки и ожерелье. Рядом с ней сидела дочь и сын. На других фото она также показала себя с супругом и друзьями.

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Актриса вышла замуж за бизнесмена Картера Реума в ноябре 2021 года. Влюбленные сыграли свадьбу, куда пригласили множество знаменитостей. В январе 2023-го знаменитость объявила о пополнении в семье. Модель сообщила в социальных сетях, что у них родился сын Феникс от суррогатной матери. В ноябре у Пэрис Хилтон и Картера Реума появилась дочь Лондон.

В конце февраля поклонники стали переживать за наследницу Пэрис Хилтон. Некоторые интернет-пользователи посчитали странным, что знаменитость регулярно показывает своего сына, но скрывает дочь от посторонних глаз. Недавно актриса впервые показала девочку.