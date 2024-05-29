Модель Эльза Хоск снялась в прозрачном платье без белья

«Ангел» Victoria's Secret, модель Эльза Хоск снялась в прозрачном платье без нижнего белья. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Модель Эльза Хоск позировала перед камерой в «голом» розовом платье без белья с разрезом до бедра и открытой спиной. Волосы она уложила в высокий пучок с бантом и сделала легкий макияж с розовыми тенями и блеском. Образ завершили золотые украшения и белоснежные мюли на низком каблуке.

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Эльза Хоск регулярно принимает участие в фотосессиях и появляется на красных ковровых дорожках. Летом прошлого года Эльза Хоск объявила о запуске собственного бренда одежды Helsa Studio. Вдохновением для названия бренда модели послужило слово hälsa, которое переводится со шведского как «здоровье».

Модель не раз поддерживала и российские бренды. В феврале она снялась с сумкой 12Storeez. Перед камерой «ангел» Victoria's Secret позировала в серебряных джинсах, водолазке и объемном белом жакете.