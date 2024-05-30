Сара Джессика Паркер взбудоражила соцсети новым образом для сериала «И просто так…»

На днях папарацци застали 59-летнюю Сару Джессику Паркер во время съемок очередного эпизода сериала "И просто так…". И выглядела она при этом потрясающе.

© Кадр из сериала "И просто так..."

Актриса предстала в эффектном бирюзовом платье длины миди от дизайнера Alex Perry. Оно выполнено из крепа и украшено стразами.

© www.legion-media.ru

Стилисты завершили образ Кэрри Брэдшоу с помощью яркого серебристого клатча и однотонными туфлями на каблуке.

Секреты красивого старения

"Есть нечто волшебное в том, как Сара Джессика Паркер ходит по улицам Нью-Йорка на каблуках", "На мгновение я подумала, что это 2000 год", "Идеальное тело", "Она выглядит просто потрясающе", "Платье супер", — восторгаются пользователи социальных сетей.

Ранее "Рамблер" рассказывал о том, как Аня Тейлор-Джой покорила всех гигантской шляпой от Jacquemus.