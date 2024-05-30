Плюс-сайз-звезда «Эйфории» снялась без бюстгальтера

Американская плюс-сайз-модель и актриса Барби Феррейра снялась в откровенном образе и порадовала фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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27-летняя звезда популярного телесериала «Эйфория» поделилась серией снимков из ванной комнаты. На размещенных фото знаменитость запечатлела себя в зеркало, продемонстрировав фигуру в белом топе с глубоким декольте и синих облегающих джинсах с коричневым ремнем на талии. При этом видно, что на время съемки Феррейра отказалась от бюстгальтера.

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Поклонники оценили фотосессию девушки в комментариях под постом, который набрал более 840 тысяч лайков.

«Какая шикарная Барби», «Превосходно», «Такая красивая», «Очень горячо», «Удивительная девушка», — писали они.

В апреле Барби Феррейра показала фигуру в бикини. Тогда актриса попозировала перед камерой в раздельном купальнике зеленого цвета, который был оформлен тонкими завязками.