Внешний вид похудевшей Дженнифер Лопес взволновал фанатов

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес вышла в свет и взволновала фанатов своим внешним видом после похудения. Соответствующие фото и комментарии публикует Daily Mail.

© globallookpress

Папарацци засняли 54-летнюю знаменитость во время прогулки в Лос-Анджелесе в сером платье длины миди с пуговицами и поясом в области талии. Помимо этого, звезда надела черные туфли на высоком каблуке и платформе. Кроме того, звезда собрала волосы в высокий пучок, дополнив образ солнцезащитными очками.

© globallookpress

© globallookpress

Поклонники оценили внешность Лопес в комментариях под постом.

«Сколько еще она планирует сбросить?», «Она очень худая», «Боже, какой же худой она стала», «Она слишком тощая, мне нравилось, когда она была в прежнем весе», — высказались они.

Ранее в мае телохранительница Дженнифер Лопес неожиданно прославилась в сети. Знаменитость появилась в Каннах на премьере фильма «Атлас», где сыграла одну из главных ролей. Однако присутствующие поклонники вместо телезвезды обратили внимание на сопровождавшую ее охранницу, чье имя не раскрывается.