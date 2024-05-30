Образ Анастасии Волочковой на премии «Золотой эфир» раскритиковали подписчики

Балерина Анастасия Волочкова вышла на публику в элегантном образе. Танцовщица опубликовала фотографии в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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48-летняя Анна Волочкова посетила телевизионную премию "Золотой эфир", которая состоялась в Останкино. Для мероприятия балерина выбрала белое облегающее платье с открытыми рукавами, которое подчеркнуло ее фигуру. Бывшая прима Большого театра также надела золотые босоножки на платформе, цепочку с кулоном и несколько колец. Знаменитость сделала вечерний макияж с черными стрелками и розовой помадой и собрала волосы в гладкий пучок.

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Однако интернет-пользователи не оценили образ Волочковой.

"Зачем балерине с длинными ногами носить копыта стриптизерши?", "Опять платье со своего сундука…", "Реально почему у нее такая обувь?", "Ну надо какие-то другие туфли или вы не можете носить красивую обувь?", "Почему в туфлях для стриптиза? Пошлость какая", "Платье бы от бедра расклешенное", — писали в комментариях.

В начале мая Анастасия Волочкова назвала секрет своей стройности в ответ на критику своих фото с Мальдив. По словам артистки, она не корректирует свои снимки и худеет благодаря спорту — водным упражнениям.