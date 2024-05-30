Эксперт рассказал, как правильно ухаживать за деликатной зоной

Многие из нас уделяют коже лица гораздо больше внимания, чем коже декольте. Хотя о ней многие забывают, эта зона тела часто выставляется напоказ, особенно когда вы надеваете открытую рубашку или платье с глубоким вырезом.

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Как и в случае с кожей на других участках тела, пренебрежительное отношение к декольте может привести к чрезмерному воздействию вредных ультрафиолетовых лучей А (UVA), повреждению кожи на солнце, преждевременному появлению морщин и другим проблемам. В том, как правильно ухаживать за деликатной кожей шеи и декольте, разбираемся вместе с врачом-косметологом Марией Русиновой.

Главное об очищении кожи шеи и декольте: что важно знать

Как и в уходе за кожей лица, очищение области шеи и декольте — основной этап. Кожа в этой зоне тонкая и нежная. Чтобы минимизировать ее повреждение, избегайте слишком интенсивных движений при косметических манипуляциях, чтобы не растянуть ее, особенно, если вы используете скраб. Кроме того, регулярное и правильное очищение способствует обновлению клеток эпидермиса и подготовке к последующим этапам ухода.

«Для очищения шеи и декольте утром и вечером подойдут гели и пенки с мягкими очищающими компонентами, которые не будут пересушивать кожу и вызывать раздражения. При высыпаниях используйте противовоспалительные очищающие средства с активным составом. Смывать выбранные уходовые средства рекомендуется с помощью теплой воды», — рассказывает Мария.

Какие кремы и сыворотки использовать, подойдут ли те, что мы используем для лица?

Шея и зона декольте наиболее подвержены воздействию внешних факторов, возрастным изменениям и поэтому особенно нуждаются в ежедневном увлажнении и питании.

«В целом здесь стоит следовать правилу — средства для лица обязательно распределяются и по шее, и по зоне декольте. Однако, если вам хочется дать коже больше питания и анти-эйдж эффект, при выборе средств обращайте внимание на состав. Они должны содержать активные ингредиенты, способные улучшить текстуру, укрепить эпидермис и предотвратить появление морщин. Например, экстракт трепанга, гиалуроновая кислота, морские пептиды, нуклеиновые кислоты, ретинол, витамины С и Е — эти компоненты улучшают регенерацию кожи, восстанавливают ее плотность и эластичность, глубоко увлажняют, оказывают омолаживающее действие», — объясняет Мария.

Не стоит забывать и о защите от солнца

Избегайте солнца, когда это возможно: небольшая доза ультрафиолета — отличный способ поднять настроение и повысить уровень витамина D. Но слишком интенсивное пребывание на солнце может повредить кожу и повысить риск развития рака кожи.

Прежде чем отправиться на улицу, запланируйте мероприятия, которые позволят вам оставаться в тени. Таким образом, вы сможете наслаждаться отдыхом на природе, не подвергаясь воздействию ультрафиолетовых лучей. Также не забудьте всегда наносить солнцезащитный крем на область декольте для дополнительной защиты.

Кроме того, старайтесь ограничивать время пребывания на солнце, особенно с 10 до 16 часов, когда солнечные лучи наиболее интенсивны.