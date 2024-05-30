Звездный стилист раскритиковал преображение Агаты Муцениеце

Актриса Агата Муцениеце недавно решилась на преображение и осветлила несколько прядей. Однако в Сети мнения по поводу нового имиджа звезды разделились. Портал «Страсти» решил узнать, что об этом думает стилист Александр Данилов, и он заявил, что экс-жена Павла Прилучного стала выглядеть на несколько лет старше.

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По мнению эксперта, Агата выбрала неправильного стилиста, который сделал из нее «постаревшую женщину». Как оказалось, Данилов сам предлагал ей услуги, но она предпочла отказаться.

«Эффект седины я не люблю. Недавно Ксению Бородину месяца три назад подсняли, где у нее не прокрашены корни. Вот тут то же самое. Эффект седины. Мы с ней общались, и я ей говорил: «Агата, приходи, я все сделаю». Она мне сказала, что пока не может из-за проекта, в котором нельзя меняться. И что получилось? Лучше бы она закрасила все в натуральный какой-то светлый орех, либо в коричневый, либо в светлый шоколад, нежели она сделала вот эти пряди у лица и стала похожа на поседевшую женщину, у которой трое детей, и она уже ни с чем не справляется», - поделился Александр.

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Стилист привел в пример свою клиентку Ташу Белую, которая тоже недавно неудачно покрасилась. По его словам, ей стилист прибавил несколько лет, просто неправильно выбрав оттенок.

«Надо выбирать стилиста так, чтобы быть молодой. Зачастую женщины выбирают стилисток неправильно. Вот вчера был инцидент, Таша Белая пошла к моей знакомой, я бы сказал, к моему учителю, который меня вообще научил красить. И, к сожалению, она подобрала не тот ей цвет. Таша Белая — это же, мы все знаем, стиль Мерлин Монро. А тут она получилась седовласая бабуля. И вот сегодня мы будем это переделывать», - признался стилист.

Александр Данилов уверен, что Агате пошел бы калифорнийский или бразильский блонд, тогда бы она выглядела эффектно. Впрочем, как подметил эксперт, «эффект седины» скоро смоется, поэтому вся эта история не так страшна.

«Стилисты видят картинку, но они не спрашивают клиента, хотят они этого или нет. Они не рассказывают на берегу, что будет. То есть мало кто общается с клиентами, мало кто говорит, как это все будет. Я думаю, что у Агаты подсмоется вся эта история. Но если бы она ко мне попала, я бы, наверное, по-другому сделал контуринг и в другой технике. Ей бы пошел бразильский, калифорнийский блонд, было бы огонь. А сейчас это взрослая, постаревшая женщина, которая намучилась с детьми, от которой ушел муж, надо платить ипотеку, надо выживать», - заявил Данилов.

Ранее Агата Муцениеце объяснила, почему пропустила выпускной сына.