Ким Кардашьян на обложке нового выпуска журнала Vogue China

Звезда реалити-шоу, модель и бизнесвумен Ким Кардашьян стала лицом нового выпуска Vogue China. Издание опубликовало фотографии в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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На одной из обложек 43-летняя Ким Кардашьян предстала с красными волосами. Звезда реалити-шоу была запечатлена в черном укороченном кардигане, который сочетала с нюдовой прозрачной макси-юбкой, украшенной страусиными перьями. Визажисты сделали бизнесвумен макияж с длинными черными стрелками и коричневыми губами. Автором съемки выступил фотограф Хуан Цзяци.

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Ким Кардашьян официально развелась со своим бывшим мужем Канье Уэстом в марте 2023 года. У бизнесвумен и рэпера есть четверо детей: Норт, Сейнт, Чикаго и Псалм.

В сентябре прошлого года стало известно, что Ким Кардашьян проводит много времени в компании игрока в американский футбол Оделла Бекхэма-младшего. По словам инсайдера из окружения звезды, они сблизились после того, как спортсмен расстался со своей женой Лорен Вуд. В феврале журналисты сообщили, что отношения Ким Кардашьян и Оделла Бекхэма-младшего «становятся серьезными». Источник заявил, что знаменитости думают о том, чтобы раскрыть свой роман. В марте появилась информация, что Кардашьян и Бекхэм-младший разошлись.