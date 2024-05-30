Бизнесвумен Ким Кардашьян заявила, что носит жвачку в сумке за $30 тысяч

Звезда реалити-шоу, модель и бизнесвумен Ким Кардашьян рассказала, что носит в сумке за $30 тысяч. Об этом сообщает Page Six.

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Ким Кардашьян поделилась тем, как мало вещей она хранит в своей миниатюрной сумке Hermès Kelly.

«Мне нравится твоя маленькая сумочка! Что в ней? Бальзам для губ?» — спросил Райан Мерфи в новом выпуске шоу.

Модель рассмеялась и сказала, что на самом деле в ней «ничего нет», потому что она просто схватила ее перед выходом.

«Но обычно это кусочек жвачки, кушон и помада», — заключила Кардашьян.

На днях Ким Кардашьян выставила на продажу свою старую сумку почти за $9 тысяч — редкую модель для багажа из коллаборации Louis Vuitton и Supreme. Она также решила избавиться от своей юбки Dolce & Gabbana из змеиной кожи. Знаменитость готова ее отдать за $2695.