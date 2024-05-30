Актриса Илана Юрьева опубликовала фото без бюстгальтера

Звезда «Уральских пельменей» Илана Юрьева снялась топлес. Актриса позировала на кровати в номере отеля и поделилась кадрами в соцсетях.

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«Всем доброе утро. А доброе, потому что началось в 12 часов», — призналась артистка.

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Знаменитость говорила подписчикам, что довольна отражением в зеркале, поэтому соглашается на откровенные съемки. Юрьева поддерживает себя в хорошей форме с помощью спорта. Если у звезды не получается посетить тренажерный зал, то она занимается дома. Актриса также следит за питанием: она исключила из рациона фастфуд, майонез и продукты, в которых содержится много сахара. Однако в отпуске знаменитость дает себе возможность расслабиться.

Юрьева замужем за предпринимателем Дмитрием Дылдиным, пара познакомилась в московском ресторане. По словам звезды, они влюбились друг в друга с первого взгляда и тогда же в шутку заговорили о свадьбе, а через год поженились. В 2015 году у супругов родилась дочь, которую они назвали Дианой. Артистка отмечала, что секрет их крепкого брака во взаимопонимании — актриса не воспринимает мужа «как должное» и супруг тоже к ней уважительно относится.