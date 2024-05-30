Звезда "Саша Таня" снялась в откровенном платье в ванне

Звезда «СашиТани» Алина Ланина легла в ванну в вечернем платье с глубоким декольте. Актриса поделилась кадрами с откровенной фотосессии в личном блоге.

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Знаменитость рассказывала в интервью, что не снимается для мужских журналов, а также отказывается от ролей в фильмах ужасов. Звезда росла в верующей семье, поэтому такие вещи для нее являются недопустимыми. Ланина отмечала, что благодарна родителям, которые с малых лет водили ее в церковь, а потом отдали в православную школу. По словам артистки, мать и отец не навязывали ей определенную религию, но дали хорошую «христианскую базу».

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У Ланиной двое детей: трехлетний сын Лев и годовалая дочь Надежда. Актриса скрывает имя мужа, но она говорила в соцсетях, что ее избранник тоже творческий человек, он снимался в кино, а теперь занимается другими проектами в этой сфере.

Артистка недавно призналась подписчикам, что 2022 год стал переломным для нее и супруга, они едва не расстались. Знаменитость даже написала заявление на развод, но параллельно обратилась за помощью к психологу, и в итоге им удалось преодолеть кризис, сохранив семью.