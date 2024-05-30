Офисный стиль стал трендом у знаменитостей в 2024 году. Об этом пишет New York Post (NYP).

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Речь идет о модном течении под названием corpcore («корпоративная эстетика»), для которой характерны классические брюки, блейзеры, рубашки, брючные костюмы и жилеты. Отмечается, что в последние несколько месяцев количество поисковых запросов на тему «корпоративный шик» выросло на 950 процентов.

«Люди увидели, что возвращение к классике имеет более долгосрочный эффект», — подчеркнула стилист и модель из Нью-Йорка Бернадетт Вайда.

По словам специалистки, спрос на подобные предметы гардероба особенно вырос после пандемии коронавируса, когда люди привыкли к домашним образам из-за карантина.

К эстетике corpcore уже успели обратиться актрисы Зендая, Джулия Фокс и Дженнифер Лоуренс, а также супермодели Наоми Кэмпбелл, Тайра Бенкс, Хейли Бибер, Белла Хадид и другие звезды.

Ранее в мае сообщалось, что используемые не по назначению свадебные платья стали модными у звезд.