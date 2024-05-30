Стали известны нюансы образа жизни Джессики Симпсон, похудевшей на 60 килограммов

Преображение звезды нулевых стало настоящей сенсацией: знаменитость изменилась до неузнаваемости. Однако Джессика Симпсон не спешила выдавать все секреты разом — получить представление о ее методе похудения можно, собрав по крупицам разрозненные факты из разных интервью. На данный момент известно, что в основе лежит ходьба, а новый образ жизни селебрити позволяет «не лишать ее того, что она любит», пишет портал Today.

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«Я много хожу пешком — размеренные прогулки не только сжигают калории, но и помогают мне прочистить мозги и сосредоточиться», — рассказала Джессика журналу People.

В беседе с порталом E! News она заявила:

«Мы не являемся большими поклонниками каких-либо экстремальных диет или радикальных форм физических упражнений», — сказала она, имея в виду себя и своего личного тренера Харли Пастернак, который настаивает на формировании устойчивых полезных привычек.

Отвечая на подозрения в приеме «Оземпика», Джессика в интервью Bustle заявила следующее:

«Это сила воли. Я спрашиваю себя: неужели люди хотят, чтобы я снова начала пить? Потому что тогда я была тяжелее».

О тренировках звезды известно, что регулярные визиты в спортзал начинались с элементарных упражнений, чаще всего по одному подходу. Сейчас знаменитость тренируется иначе: каждый день недели посвящен отдельной группе мышц. План питания не содержит каких-либо изысков, это обычное сбалансированное меню с полезными версиями популярных блюд.