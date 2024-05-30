Пижама: куда, как и с чем ее носить этим летом, чтобы выглядеть на все сто
Мы не знаем точно, когда ношение атласного пижамного комплекта вне дома стало модным заявлением, а не модным faux pas, но это стало полномасштабным трендом, и — давайте сознаемся! — мы не можем быть счастливее. Атласная пижама и так роскошна сама по себе, но если добавить к ней сумку, туфли на каблуках или другие аксессуары, то декадентский образ превратится в модный манифест. Пижамы отлично подойдут как для прогулки, так и для позднего завтрака и даже для свидания.
С эффектной сумкой и каблуками
Может быть, они не всегда функциональны, но качественные и стильные сумки всегда уместны.
«Добавьте к ним пару туфель на высоком каблуке, и вы получите образ, который будет не сонным, а возвышенным», — предлагает стилист Алина Лобанова.
С пастельной рубашкой на пуговицах
Любой атласный пижамный комплект можно сделать летним, добавив к нему рубашку на пуговицах большого размера.
«Яркий или пастельный цвет разбавит монотонность комплекта и создаст непринужденный и струящийся силуэт», — объясняет Алина.
С кроп-топом
Если вы любите спортивный стиль в своих повседневных нарядах, то этот вариант для вас.
«Контраст, созданный такими спортивными вещами, как толстовка с капюшоном и топ в сочетании с атласными пижамными штанами восхитителен», — говорит Алина.
С платочным топом
Мы не жалуемся на возвращение этой модной вещи 90-х и Y2K. В конце концов, это вещь из категории «удобно и модно».
«Платок с бретельками или без них, в зависимости от того, какая поддержка вам нужна, идеально подходит для того, чтобы разнообразить атласный пижамный комплект. Наденьте его под расстегнутый топ с парой подходящих туфель, чтобы создать идеальное сочетание», — убеждена Алина.
С блейзером в тон
Это, возможно, самый сложный образ в нашем списке, но мы считаем, что усилия стоят того, чтобы их приложить.
«Приталенный блейзер в паре с атласным низом и подходящим бюстгальтером из такой же блестящей ткани — идеальное сочетание без ущерба для комфорта», — считает Алина.
С выразительным легким пальто или кимоно
Есть что-то очаровательное и винтажное в том, чтобы накинуть халат поверх пижамы с принтом.
«Яркие оттенки алого — это всегда броский вариант, но любой основной цвет объединит этот образ», — говорит стилист.
С белой майкой и сумкой тоут
Иногда так хочется выйти в мир в образе «только что из постели», и для таких случаев мы рекомендуем сочетать простую белую майку с вашей любимой полосатой атласной пижамой.
«Полоски отсылают к мужскому стилю, а классические сочетания цветов подчеркивают его. Возьмите трикотажную сумку-тоут, и вы будете готовы отправляться куда угодно», — подчеркивает Алина.
С джинсовой курткой
Джинсовые куртки не зря являются основным летним аксессуаром: они сочетаются практически со всем, включая (да!) пижамы. Сочетание цвета и фактуры обеспечивает задорный шик.