Пижама: куда, как и с чем ее носить этим летом, чтобы выглядеть на все сто

Мы не знаем точно, когда ношение атласного пижамного комплекта вне дома стало модным заявлением, а не модным faux pas, но это стало полномасштабным трендом, и — давайте сознаемся! — мы не можем быть счастливее. Атласная пижама и так роскошна сама по себе, но если добавить к ней сумку, туфли на каблуках или другие аксессуары, то декадентский образ превратится в модный манифест. Пижамы отлично подойдут как для прогулки, так и для позднего завтрака и даже для свидания.

© Unsplash

С эффектной сумкой и каблуками

Может быть, они не всегда функциональны, но качественные и стильные сумки всегда уместны.

«Добавьте к ним пару туфель на высоком каблуке, и вы получите образ, который будет не сонным, а возвышенным», — предлагает стилист Алина Лобанова.

С пастельной рубашкой на пуговицах

Любой атласный пижамный комплект можно сделать летним, добавив к нему рубашку на пуговицах большого размера.

«Яркий или пастельный цвет разбавит монотонность комплекта и создаст непринужденный и струящийся силуэт», — объясняет Алина.

С кроп-топом

Если вы любите спортивный стиль в своих повседневных нарядах, то этот вариант для вас.

«Контраст, созданный такими спортивными вещами, как толстовка с капюшоном и топ в сочетании с атласными пижамными штанами восхитителен», — говорит Алина.

С платочным топом

Мы не жалуемся на возвращение этой модной вещи 90-х и Y2K. В конце концов, это вещь из категории «удобно и модно».

«Платок с бретельками или без них, в зависимости от того, какая поддержка вам нужна, идеально подходит для того, чтобы разнообразить атласный пижамный комплект. Наденьте его под расстегнутый топ с парой подходящих туфель, чтобы создать идеальное сочетание», — убеждена Алина.

С блейзером в тон

Это, возможно, самый сложный образ в нашем списке, но мы считаем, что усилия стоят того, чтобы их приложить.

«Приталенный блейзер в паре с атласным низом и подходящим бюстгальтером из такой же блестящей ткани — идеальное сочетание без ущерба для комфорта», — считает Алина.

С выразительным легким пальто или кимоно

Есть что-то очаровательное и винтажное в том, чтобы накинуть халат поверх пижамы с принтом.

«Яркие оттенки алого — это всегда броский вариант, но любой основной цвет объединит этот образ», — говорит стилист.

С белой майкой и сумкой тоут

Иногда так хочется выйти в мир в образе «только что из постели», и для таких случаев мы рекомендуем сочетать простую белую майку с вашей любимой полосатой атласной пижамой.

«Полоски отсылают к мужскому стилю, а классические сочетания цветов подчеркивают его. Возьмите трикотажную сумку-тоут, и вы будете готовы отправляться куда угодно», — подчеркивает Алина.

С джинсовой курткой

Джинсовые куртки не зря являются основным летним аксессуаром: они сочетаются практически со всем, включая (да!) пижамы. Сочетание цвета и фактуры обеспечивает задорный шик.