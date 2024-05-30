15 стильных белых образов на лето

Эксперименты с яркими цветами – не единственная опция для наступающего лета; белый, с головы до пят, образ выходит в лидеры. Он привлекает столько же внимания, как, например, ярко-розовый или красный. Летние белые ансамбли многообразны и легко трансформируются, даже если состоят из простой рубашки и шорт. Нужно ли вам соблюсти дресс-код на предстоящей вечеринке или просто хочется иметь в гардеробе одежду из дышащей ткани, чтобы пережить жару, с этим с этим вневременным монохромным типом не ошибётесь.

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В этом обзоре рассмотрим 15 стильных способов носить белое. От сочетания элементов, которые понравятся поклонникам минимализма, до многослойных образов для любого настроения и случая, существует масса возможностей транслировать в тёплое время года любовь к белому цвету.

Летний костюм

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Поменяйте классический костюм на вариант с кейпом. Эта лёгкая и воздушная форма не только охладит, но и позволит выглядеть элегантно.

Платье-комбинация

Тонкие струящиеся платья в бельевом стиле выходят на авансцену, захватывая способностью классно сочетаться в многослойных образах и с аксессуарами.

Жилет вместо топа

Жилеты стали неотъемлемой частью летнего гардероба. Носите его как автономный верх, вместо рубашки или футболки, и сочетайте с юбками мини или макси, шортами, свободными брюками и пр.

Повседневный комбинезон

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Если нужен скорейший способ одеться утром (когда ещё непонятно, что это может быть), доставайте комбинезон. Из белого денима – прикольный и освежающий, универсальный и расслабленный. Обувь на каблуках и большие украшения завершат образ.

Предметы одежды из шёлка

Вам никогда не придётся слишком долго думать о том, что надеть, с этими лёгкими, воздушными, сочетающимися частями. Можно выбрать топ для «лакированной» эстетики или расстегнуть на рубашке несколько пуговиц, если хочется расслабиться.

Лёгкие слои

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Это классическое комбо никогда не выйдет из моды. Выберите, например, белые джинсы и футболку, добавьте чёрный ремень и золотую цепочку. Или накиньте на футболку просторную рубашку и не забудьте об интересных солнцезащитных очках и структурированных босоножках, чтобы трансформироваться из «футбольной» мамы в обитательницу Патриков.

Широкие брюки

От таких брюк из умягчённого льна не скрыться, даже если захотеть, это гвоздь наступающего сезона. И вытягивающий силуэт комфортный хит - всё, что нужно в жару.

Спортивная одежда

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Кто бы знал, что полностью белая палитра сможет невероятным образом обновить привычный спортивный костюм?! И обувь «в металлике» не испортит этот образ.

Ищем кружево

Воздушные, полупрозрачные материалы идеальны для лета. А пропорция длинных рукавов и короткой юбки украсит любую. В мире моды это называют: «бизнес сверху, вечеринка снизу». И да, шлёпанцы будут вполне уместны с таким нарядом.

Координация оттенков

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Облегающая майка из джерси и юбка миди – простой вариант для сочетания. Но если выбранные элементы разной степени белизны, не огорчайтесь. Завершите образ туфлями на каблуках или, даже лучше, туфлями на платформе. Настоящим шиком будет надеть тонкие белые носки.

Шорты-бермуды

Широкие до колен шорты снова в моде. Чтобы выглядеть современно, стилизуйте их с топом-бюстгальтером и блейзером. И не забывайте об обуви. Чтобы удлинить ноги, обратите внимание на туфли с острым мыском или на те, что с каблуками, но исключите ремешки для щиколоток.

Классический хлопок

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Летом невозможно обойтись без платья из классического белого поплина. От пышных рукавов до узких бретелей, фасонов множество. Такое платье – эквивалент классической белой рубашки, как будто специально созданный для лета.

Комбинируем фактуру

Один из способов добавить интереса к «женщине в белом» – смешать ткани и аксессуары. Кружево, макраме и сетка – всё это возможные в наряде материалы. Яркие аксессуары, такие как крупные солнцезащитные очки или «морское» ожерелье с ракушками, сделают комплимент любому образу.

Играем на контрасте

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Простое лёгкое платье можно надевать в течение всего лета. Для похода в будни в ресторан или прогулки в выходной к пруду, зависит от того, как вы его дополните. Стилисты предлагают поиграть на контрасте и, например, сочетать платье с массивными «папиными» кроссовками, что будет смотреться свежо и весело.