Звезда «Ворониных» снялась в откровенной фотосессии

Звезда «Ворониных» Мария Илюхина снялась в мини-юбке и коротком топе в откровенных позах. Актриса позировала у себя в квартире и поделилась кадрами в соцсетях.

© Кадр из сериала «Воронины»

«В какой роли хотели бы меня видеть? Кажется, мне подойдет сыграть какую-нибудь стерву», — отметила артистка.

Подписчики знаменитости активно прокомментировали ее пост:

© Соцсети

«Это уже фильмы для взрослых пошли», «Я бы сказала, но промолчу», «Та самая популярная школьница», «Египетская сила», «Одни шальные мысли», «Точно не для комедийных сериалов», «Маша повзрослела».

© Соцсети

В конце ноября 2022 года Илюхина вышла замуж за своего возлюбленного Алексея Шарова. Избранник знаменитости учится в одном из московских вузов на факультете госуправления и не связан со сферой шоу-бизнеса. За несколько недель до свадьбы актриса рассекретила свою беременность, она опубликовала фото с округлившимся животом в соцсетях, а 12 марта 2023 года звезда «Ворониных» родила дочь. Позже артистка призналась, что назвала девочку Марией, и перестала скрывать ее лицо на снимках.