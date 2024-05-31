Стилист дал советы по подбору купальника на любую фигуру

Стилист Дина Абашева рассказала, что при выборе купальника следует учитывать формат отдыха и особенности фигуры. Если приоритетом является загар и комфорт, то стоит выбрать наряд без сложного декора, так как сейчас популярны минималистичные модели с асимметрией.

© Вечерняя Москва

"Однако, если вы хотите привлечь внимание и сделать красивые фотографии, рекомендуется выбрать акцентный купальник с интересным дизайном, таким как расцветка металлик или модели с прорезями, завязками, драпировками и объемными цветочными аппликациями", — рассказала стилист.

Подбирая купальник, также важно учесть особенности фигуры. Например, для создания впечатления пышности груди рекомендуется выбрать модель с акцентом на лифе, таким как оборки, рюши или складки.

Яркие и крупные принты также могут увеличить любую часть тела. Если нужно сделать верх компактнее, стоит выбрать купальник с закрытыми чашками и хорошей поддержкой на косточках, а также модели с широкими лямками. Для скрытия животика подойдет купальник с высокой посадкой из плотной ткани или слитный вариант с контрастными принтами.

Для обладательниц пышных бедер в интервью «Москве 24» Абашева порекомендовала выбирать купальники, низ которых будет сидеть свободно, без излишнего обтягивания. Однако следует избегать плавок с завязками, так как они могут визуально расширить бедра.

Стилист Александр Рогов поделился модными трендами в обуви на летний сезон 2024 года.