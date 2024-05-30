Ольга Серябкина снялась в откровенных позах в мини-платье

Бывшая солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина снялась в откровенных позах и показала фото фанатам. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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39-летняя певица примерила корсетное розовое мини-платье отечественного бренда Munique, белые босоножки на каблуках и чулки с кружевной резинкой в тон наряду. Также она надела серебристые серьги-кольца, распустила волосы, подчеркнула глаза коричневыми тенями и нанесла блеск на губы.

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При этом на одном из кадров знаменитость продемонстрировала бедра, сидя на диване, а на другом лежала с поднятыми ногами, показывая декольте.

Ранее в мае Ольга Серябкина также в прозрачном платье станцевала перед камерой.