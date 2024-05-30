Анна Седокова отдохнула в бикини у бассейна

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова показала фигуру в купальнике на видео. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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41-летняя исполнительница снялась во время отдыха у бассейна, расположенного среди многоэтажных зданий. На размещенных кадрах она позировала, лежа у воды в сером бикини. Так, комплект включал в себя топ-бандо и трусы с заниженной талией и завязками на бедрах. Кроме того, певица оставила распущенными влажные волосы и нанесла на губы бордовую помаду.

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В свою очередь, запечатлеть артистку удалось с разных ракурсов, в том числе сбоку и сверху.

Ранее в мае российский музыкальный продюсер и ведущая Яна Рудковская показала фигуру в откровенном образе после пластических операций у звездного хирурга Тимура Хайдарова.