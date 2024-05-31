Порнозвезда раскрыла неожиданное последствие после увеличения груди

Американская порнозвезда Адриана Чечик рассказала, что столкнулась с негативным последствием увеличения груди после того, как на некоторое время избавилась от имплантатов. Об этом она заявила в подкасте Pillow Talk, выпуск вышел на YouTube.

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Она объяснила, что решила на время вынуть имплантаты, когда сломала спину, чтобы ей было легче восстанавливаться. Однако затем, когда Чечик уже вернулась к съемкам в порно, она обнаружила, что при определенном положении руки одна из ее грудей странно выглядит.

«Это выглядело так, будто с моей мышцей была какая-то хрень. Я подумала, что интернет сожрет меня живьем из-за этого», — пожаловалась девушка.

По словам Чечик, позднее она выяснила, что если имплантаты вставляются за мышцу груди, она изменяется в форме и при их удалении мышцу невозможно восстановить до прежнего вида.

«Так что если вы хотите большую грудь, то вам нужно быть уверенными в том, что вы готовы ходить с ней всю жизнь», — подчеркнула порноактриса.

Она также отметила, что недавно снова вставила в грудь имплантаты.

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